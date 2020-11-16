Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BAE'de Azerbaycanla yapılan ateşkesi görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan ile ateşkesi görüşmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nde Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

BAE ne resmi bir ziyarette bulunan Sarkisyan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra, Orta Asya ve Kafkasya'daki bölgesel sorunlar ve gelişmeler ele alındı.

Bin Zayed, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek, anlaşmanın kalıcı ve istikrarlı barışın sağlanması ve çatışma sayfasının kapatılması yolunda bir adım olmasını diledi.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarının ardından 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Karabağ bölgesinin pek çok şehrini kısa sürede Ermenilerden geri almayı başardı.

Nihayet 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki taraf arasında ateşkes ilan etti.