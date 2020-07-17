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Ermenistan bu saldırıları neden yaptı? Başbuğ cevapladı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Rusya'nın bölgedeki asıl amacının Türkiye'yi enerjide sadece kendisine bağımlı yapmak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 00:16:00 -

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ermenistan'ın saldırıları hakkında çarpıcı bir analizde bulundu.

İşte Başbuğ'un açıklamaları:

Ermenistan'ın yapmış olduğu Rusya güdümlü saldırıların bir amacı var Tovuz bölgesine yapılan saldırı, Türkiye'nin ikmal yollarına yapılmış bir saldırıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin yaptığını biliyoruz" demişti. Şüphesiz Rusya'yı işaret etmişti.

Rusya'nın Ermenistan'da kritik üsleri var. Bu üslerle ilgili Ermenistan anayasasında yapılan bir eklemede Ermeni topraklarında başka bir ordu bulunabilir maddesi konularak. Rusya'nın önü açılmış oldu.

Rusya, Avrupa'yı enerjide kendine bağımlı bir hale getirdi. Burada izlediği politika da budur.
Rusya neden bu kışkırtmayı yapıyor? Bunun iki cevabı vardır.

Birincisi Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri işbirliği anlaşmaları yapıldı.

İkincisi Türkiye'ye yeni bir cephe açma girişimidir.

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