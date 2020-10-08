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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın akıllara zarar Karabağ paylaşımı
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın akıllara zarar Karabağ paylaşımı

Azerbaycan karşısında yenilgiyi bir türlü kabul edemeyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, akıllara zarar paylaşımda bulundu. Uluslararası kamuoyu tarafından da Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu kabul edilirken; Paşinyan, "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olamaz ve asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:53:00 - 2020-10-08 20:55:12
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın akıllara zarar Karabağ paylaşımı

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan, askerleri cepheden kaçan ve Azerbaycan karşısında büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın asla Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağını söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonları sürerken, Paşinyan ise 'ne yapacağını bilmez bir halde' başta Rusya olmak üzere dünya kamuoyundan yardım dilenme çabasında.

Ermeni askerleri Azerbaycan ordusu karşısında cepheden kaçarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sunucuları tarafından defalarca rezil olduğu röportajlarda boş tehditler savurmayı sürdürüyor.

Paşinyan'ın akılalmaz Karabağ iddiası

Paşinyan, Twitter hesabından Rus medyasına verdiği bir röportajı paylaşarak Dağlık Karabağ'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadığını iddia etti.

Paşinyan, "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın hiçbir zaman bir parçası olmadı, olmayacak" ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın o paylaşımı:

 

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