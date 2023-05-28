Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Erdoğan açıklaması!
Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan, seçim zaferi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde ikinci tura gitti. Milyonların oy kullandığı seçimde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktı.
Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.
Bir tebrik mesajı da Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan'dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesine yönelik birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.