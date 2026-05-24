Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye’ye teşekkür ediyorum! Bu bizim için çok hayati bir gelişme!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımlayan Paşinyan, söz konusu hattın Ermenistan'ın ekonomik kalkınması için hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Bu sürece katkı sağlayan komşu ülkelere de teşekkürlerini ileten Başbakan, Türkiye ve Gürcistan’daki ortaklarına sergiledikleri yapıcı iş birliği nedeniyle şükranlarını sundu.

Paşinyan mesajında şöyle dedi:

BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM

“Azerbaycan demir yolunun ardından, Gürcistan üzerinden Türkiye demir yolunun Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için artık açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişmedir. Türkiye’ye teşekkürlerimizi sunarız.”

Yeni demir yolu bağlantısının bölgedeki ticari entegrasyonu güçlendirmesi ve Ermenistan’ın küresel pazarlara erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Bu hamle, bölgedeki ulaşım koridorlarının çeşitlenmesi adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.