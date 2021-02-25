  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti? Nikol Paşinyan kimdir?
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti? Nikol Paşinyan kimdir?

Kardeş Azerbaycan’ın işgal altındaki Karabağ’ı Ermenistan zulmünden azad etmesi sonrası işgalci Ermenistan’da hükümete karşı protestolar gerçekleştirilmişti. Kardaş Azerbaycan ordusunun pastalları altında ezilen Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a en büyük darbe ordudan geldi. Peki Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti? Nikol Paşinyan kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:35:00 - 2021-02-25 11:40:54
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti? Nikol Paşinyan kimdir?

Ermenistan ordusu, Kardaş Azerbaycan ordusu karşısında darba dağın olduğu Karbağ’ın işgaldan temizlendiği operasyonda görüldü. Ermenistan ordusunun arkasına bakmadan kaçtığı Karabağ operasyonunda binlerce Ermeni askeri öldürülmüştü. Azerbaycan’ın kendi topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü başarılı operasyonları durdurmak için işgalci devlet Ermenistan, sivil yerleş yerlerine kalleşçe saldırılarda bulunmuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, hükümet, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Uzun bir süre, Silahlı Kuvvetler, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan 'saldırılarını'  sabırla tolere etti, ancak her şeyin sınırı var. RA Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi  dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

paşinyan kimdir

Paşinyan kimdir?

Haziran 1975 doğumlu Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editör. 8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın devamsızlığı gerekçe gösterildi. Paşinyan'ın uzaklaştırma nedeninin yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepkisini çektiği öne sürüldü. 2000 yılında Haykakan Jamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi.

Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Jamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur. Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesinden sonra sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesi ile, "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarılan Paşinyan, Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkarak teslim oldu ve tutuklandı. 2 yıl sonra afla serbest kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öküz öldü ortaklık bozuldu... HDP, CHP ve İyi Parti'yi birbirine düşürdü!
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu... HDP, CHP ve İyi Parti'yi birbirine düşürdü!

Millet İttifakı'nda 'HDP' çatlağı gittikçe büyüyor. CHP, HDP’li vekillerin fezlekelerini ayrı ayrı değerlendirecek, İyi Parti ise taviz verm..
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 'İstanbul' sözü
Siyaset

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 'İstanbul' sözü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıy..
İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı
Ekonomi

İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı

İngiltere merkezli The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelebilec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay