Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti? Nikol Paşinyan kimdir?

Ermenistan ordusu, Kardaş Azerbaycan ordusu karşısında darba dağın olduğu Karbağ’ın işgaldan temizlendiği operasyonda görüldü. Ermenistan ordusunun arkasına bakmadan kaçtığı Karabağ operasyonunda binlerce Ermeni askeri öldürülmüştü. Azerbaycan’ın kendi topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü başarılı operasyonları durdurmak için işgalci devlet Ermenistan, sivil yerleş yerlerine kalleşçe saldırılarda bulunmuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa mı etti

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, hükümet, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Uzun bir süre, Silahlı Kuvvetler, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan 'saldırılarını' sabırla tolere etti, ancak her şeyin sınırı var. RA Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Paşinyan kimdir?

Haziran 1975 doğumlu Ermeni siyasetçi, eski gazeteci ve editör. 8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın devamsızlığı gerekçe gösterildi. Paşinyan'ın uzaklaştırma nedeninin yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepkisini çektiği öne sürüldü. 2000 yılında Haykakan Jamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edildi.

Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Jamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur. Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesinden sonra sokağa dökülen halkı örgütlediği gerekçesi ile, "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarılan Paşinyan, Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkarak teslim oldu ve tutuklandı. 2 yıl sonra afla serbest kaldı.