Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan ile barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adımı atarak beş maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı.

Ermenistan da bu teklifleri kabul etmekle birlikte barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, "Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor" dedi.

Azerbaycan'ın 5 maddelik teklifi

Azerbaycan, Ermenistan'a sunduğu 5 maddelik barış anlaşması teklifi ise devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması; devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi; birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak; sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması; ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği konularını içeriyor.