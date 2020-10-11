Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle

Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Türkiye ise yaşanan bu gelişmelerin ardından devreye girdi.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi bozan Ermenistan'a tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Çatışma bölgesine 100 km. mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir.

"Şaşırtıcı değil"

Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir.

Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan’ın yanındadır.''

Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştüğü ve Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istediği bildirildi.

Ateşkese rağmen vurdular

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün yerel saat ile 12.00'de başlayan ateşkesin üstünden 24 saat geçmeden, Ermeni güçleri ateşkesi ihlal ederek Gence, Ağdam ve Terter kentlerine füze ve topçu ateşiyle saldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırılarda özellikle Gence’de 7 sivil hayatını kaybederken, çocuklar dahil 34 kişinin de yaralandığını belirtti.