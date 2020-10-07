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Dünya Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama
Dünya

Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:25:00 - 2020-10-07 16:27:00
Ermenistan açıklaması sonrasında haber geldi! Rusya’da patlama

Dünya Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime odaklanırken, Rusya yönetiminin Ermenistan ile ilgili açıklamaları sonrasında bir son dakika haberi geldi.

Rusya’nın bir silah deposunda patlama olduğu bildirildi.

Rusya’nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda meydana gelen patlama dünya basınına yansıdı.

Rusya’daki mühimmat patlamasında gelen ilk bilgilere göre, henüz yaralanan ya da ölen olmadı. Patlama kilometrelerce uzaklıktan hissedildi.

Ekiplerin yangına müdahale etmek için olay yerine hareketlendiği bilgisi geldi. Patlama sonrası Rusya yönetiminden şu ana kadar açıklama yapılmadı. Patlamanın Ermenistan açıklamaları sonrasında olması soru işaretlerine neden oldu.

Ermenistan açıklaması

Ermenistan'a en büyük darbe yardımına koşmasını beklediği Rusya'dan gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki yükümlülüklerin Karabağ için geçerli olmadığını açıkladı.

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