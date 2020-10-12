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Dünya Ermenilerin sivillere saldırısı savaş suçu
Dünya

Ermenilerin sivillere saldırısı savaş suçu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, dünyayı Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği füze saldırısını kınamaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:58:00 -
Ermenilerin sivillere saldırısı savaş suçu

Hacıyev, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev’le birlikte Gence’deki binaların enkazında incelemelerde bulunurken konuştu. Hacıyev, “Uluslararası kamuoyunu bu vahşi saldırıyı kesin dille kınamaya, değerlendirmeye çağırıyoruz. Saldırı savaş suçu ve soykırım eylemidir. Ermenistan’ın bu saldırısı siyasi ve askeri provokasyondur. Sivillere zarar vererek Azerbaycan halkını korkutmayı, paniğe düşürmeyi amaçlıyorlar fakat bunu başaramayacaklar. Ermenilerin sivillere yönelik saldırısı vandalizm ve barbarlıktır. Dünya buna tepki vermeli” diye konuştu.

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