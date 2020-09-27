"Ermenilerin savunma hatları kırıldı" deyip duyurdu: 7 köy kontrol altına alındı
Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını belirten Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "7 köy kontrol altına alındı" dedi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgeleri düzenlediği alçak saldırıya Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi. Harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan bölgeleri tek tek kontrol altına almaya başladı. Köşeye sıkışan Ermenistan yönetimi ülkede sıkıyönetim ilan edildi.
Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savunma hattının kırıldığını ve 7 köyün kontrol altına alındığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun savunma hattı kırıldı ve çatışma bölgesindeki 7 köy kontrol altına alındı" dedi.
Azerbaycan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ermenistan tarafından açılan ateş sonucunda 9 sivilin yaralandığı ifade edildi.