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Dünya Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi
Dünya

Ermenilerden Rusya'ya çağrı: Kurtar bizi

Yeniakit Publisher
2023-09-20 09:52:00 -

Ermenistan Hükümetinin pasif kaldığını düşünen Ermenistan vatandaşları ise başkent Erivan’da Rusya’dan yardım istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Sivillerin hedef alınmadığı belirtilen açıklamada, "Yaşananlar Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik amaçlı ve planlı terör politikasının devamıdır." denildi.

ERMENİSTAN VE RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü'nün Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni yanlısı ayrılıkçılara karşı "yerel terörle mücadele faaliyetlerini başlattığını" duyurmasının ardından, Azerbaycan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.

Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rus Barış Gücü'ne Dağlık Karabağ'daki operasyonu durdurması için Azerbaycan'ı uyarmaları çağrısında bulundu.

ERMENİLER RUSYA’DAN YARDIM İSTEDİ

Ermenistan Hükümetinin pasif kaldığını düşünen Ermenistan vatandaşları ise başkent Erivan’da Rusya’dan yardım istedi.

Yüzlerce Ermeni Erivan’da toplanarak Rusya Büyükelçiliğine yürüyüş düzenledi. Rusya’da savaşa müdahale etmesini isteyen protestocuların bu çağrısı şu ana kadar Rusya’da karşılık bulmadı.
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Yorumlar

Neron11

ABD ile tatbikat yapıp rusyadan yardım istemek nasıl bir paradoks.

YORUM

oğlum cezanızı çekeceksiniz RAHMETLİ ERBAKANIN DEMESİNE GEBERECEKSİNİZ ÇÜNKÜ SİZLER HAİN VE HİYANET İÇİNDEKİ İNSANLARSINIZ
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