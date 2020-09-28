Ermeniler tutuştu: Bizi modern Türk silahlarıyla vuruyorlar

Dün sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın mevzi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede tansiyon tekrar yükseldi. Azerbaycan da haklı olarak Ermenistan'a karşılık vermek adına operasyon başlattı.

Can Azerbaycan'a SİHA desteği

Azerbaycan başlattığı operasyonla sınır boylarını havadan ve karadan ablukaya alırken, Türkiye de kardeş ülkeye SİHA desteği veriyor. Kardeşin kardeşi desteklediği operasyonla neye uğradığını şaşıran Ermeni askerler zırhlı araçlarını bile geride bırakarak kaçarken çaresizlikleri de sözlerine yansıdı.

"Türkiye ile de savaş halindeyiz"

Dağlık Karabağ bölgesinin sözde lideri Arayik Harutyunyan da Türkiye'nin SİHA destekli operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA yanında silah desteği verdiğini de ileri süren Harutyunyan, "Sadece Azerbaycan ile değil Türkiye ile de savaş halindeyiz. Onlar Türk ordusundaki modern silahlar, patlayıcılar, insansız hava araçları ve uçaklar kullanıyorlar." dedi.