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Gündem Ermeniler sivilleri silahlandırıyor
Gündem

Ermeniler sivilleri silahlandırıyor

Karabağ’da binden fazla PKK’lı teröristi savaştıran Ermenistan, yurt dışından gelen binlerce paralı ve gönüllü milise rağmen Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar vererek çekilmeyi sürdürünce yeni yollara başvurdu. Şimdiye dek 52 il, ilçe, belde ve köyü kaybeden Erivan yönetimi, Karabağ’daki sivil köylüleri silahlandırıp, çatışmaya sokmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:48:00 -
Ermeniler sivilleri silahlandırıyor

 Mehmet Aydın 

Ermenistan yönetimi, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında hezimet yaşamaya devam ederken yine uluslararası hukuku hiçe sayan bir adım atıyor. Suriye’den binden fazla PKK’lı teröristi Karabağ’a getirip cephe hattına süren Erivan yönetimi, geçtiğimiz günlerde ayrıca paralı askerler için de resmi bir karar çıkarıp, illegal işlerini sürdürdü. Yurt dışından gelen paralı ve gönüllü militanların da cephe hattında Azerbaycan karşısında tutunamaması sonrası Ermenistan “profesyonel bir ordu” oluşturmak için yasa tasarısında değişiklik yaptı. Yasa ile, para karşılığında savaşacak asker ve teröristleri, Karabağ’da Azerbaycan’a karşı savaştırmayı amaçlayan Paşinyan yönetimi, Ortadoğu’dan yüzlerce milis getirdi.

Paralı asker yasası çıktı

Erivan’ın isteğiyle Karabağ’ın ayrılıkçı sözde lideri Araik Harutyunyan’ın yürürlüğe soktuğu yeni yasayla, Ortadoğu’dan getirilen milislere, resmi asker statüsü kazandırılmaya çalışılıyor. Azerbaycan’ın paralı askerlerle çatıştığı yalanını uydurup, paralı terörist toplayan ve maaşa bağlayan Erivan yönetiminin son adımı pes dedirtti.

Cephede binlerce kayıp veren Ermenistan, savaşacak personel sıkıntısı çekmeye başlayınca Karabağ’daki sivil köylüleri silahlandırıp, çatışmalara sokmaya başladı. Köylülere “Azerbaycan gelirse her şeyinizi kaybedeceksiniz” yalanını söyleyip korkutan Ermeni askeri yetkililer, yaşlılar dahil tüm erkek köylülere silah verip, savaşmalarını istedi.

Köylü cesetleriyle, siviller öldürülüyor propagandası

  Özellikle Dağlık Karabağ’da Martuni (Hocavend) kentinde yaşanan çatışmalarda savaştırılan köylüler, “Gönüllü birlik” adı altında Azerbaycan askerine kurşun sıkıyor. Ancak Ermenistan’ın sivil kıyafetlerle savaştırdığı köylülerin cesetleri üzerinden de kara propaganda yaptığı belirlendi. Cephede savaşan sözde gönüllü birliğindeki köylüler, öldüklerinde, Erivan yönetimi cesetlerini köy yerine getirip çekim yapıyor ve “Azerbaycan sivilleri öldürüyor” yalanını dünyaya yayıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Osman Türk

Ermenistan Ermeni sivilleri silahlandırarak meşru hedef haline getiriyor. Bu “sivillikten çıkmış siviller” Azerbaycan tarafından vurulunca, Ermenistan “Azerbaycan sivilleri vuruyor” naraları atacak ve Azerbaycan’ı uluslararası alanda zayıflatmaya çalışacak.
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