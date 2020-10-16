Ermeniler Avrupa'da sokağa indi! Sınırları kapadılar
Çeşitli Avrupa ülkelerinde sokağa çıkan Ermeniler eylem başlattı. Gösteriler sırasında ülke sınırları kapatıldı.
Avrupa'da yaşayan Ermeniler, çeşitli ülkelerdeki sınırları ve geçiş yollarını sabah saatlerinden itibaren kapatmaya başladı.
Eylemler sırasında sosyal medya hesaplarından, "Biz Avrupalı Ermeniler Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Avrupa'nın ana sınırlarını ve şehirlerini kapattık" paylaşımı yapıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere ve bilgilere göre Fransa ve Belçika'nın birçok ülke ile sınırları kapanmış durumda.