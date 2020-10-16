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Dünya Ermeniler Avrupa'da sokağa indi! Sınırları kapadılar
Dünya

Ermeniler Avrupa'da sokağa indi! Sınırları kapadılar

Çeşitli Avrupa ülkelerinde sokağa çıkan Ermeniler eylem başlattı. Gösteriler sırasında ülke sınırları kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:47:00 -
Ermeniler Avrupa'da sokağa indi! Sınırları kapadılar

Avrupa'da yaşayan Ermeniler, çeşitli ülkelerdeki sınırları ve geçiş yollarını sabah saatlerinden itibaren kapatmaya başladı.

Eylemler sırasında sosyal medya hesaplarından, "Biz Avrupalı ​​Ermeniler Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Avrupa'nın ana sınırlarını ve şehirlerini kapattık" paylaşımı yapıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere ve bilgilere göre Fransa ve Belçika'nın birçok ülke ile sınırları kapanmış durumda.

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