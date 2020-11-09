Ermeni vahşiliği büyük tepki aldı

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen Simonyan, kendi toplumuna moral vermek ve askerlerini cesaretlenmek için Twitter’dan Ermeni barbarlığını tüm dünyaya gösteren görüntüler paylaştı. Simonyan’ın paylaştığı görüntülerde Ermenistan tarafından şehit edilen ve alıkonulan Azerbaycan askerlerinin vahşice domuzlara yedirilmeleri dikkat çekiyor.



Twitter sansür uygulamadı



Geçmişinde sayısız katliam ve soykırım bulunan Ermenilerin bu insanlık dışı vandallığı, Erivan yönetiminin barbarlığını bir defa daha ortaya koymuş oldu.



Dünya genelinde uyguladığı sansür politikalarıyla öne çıkan Twitter, Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan’ın Azerbaycan askerlerine yönelik yaptığı vahşice paylaşımı görmezden gelerek sansür uygulamadı. Twitter’a tepki gösteren Azeriler, dünyaya da Ermenilere yaptıkları vandallık nedeniyle yargılanmaları çağrısı yaptı.