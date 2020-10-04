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Dünya Ermeni kadından itiraf: Azerbaycan bizden güçlü
Dünya

Ermeni kadından itiraf: Azerbaycan bizden güçlü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zorla ölüme gönderiyorlar. Azerbaycan ordusu bizden çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 19:20:00 - 2020-10-04 19:27:39

Askerleri cepheden kaçan Ermenistan saldırılarını sivil yerleşim yerlerine gerçekleştiriyor. Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8’nci gününde Ermenistan Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’yi hedef aldı. Saldırı sonucunda 24 sivil hayatını kaybederken 74 kişi de yaralandı.

Azerbaycan'ın zaferi sürüyor

Öte yandan Azerbaycan ise Ermenistan karşısında zaferler elde etmeye devam ediyor. Dün Madagiz’in ardından bugün de kritik öneme sahip Cebrail işgalden kurtarıldı.

Ermeniler, işgal altındaki Hankendi şehrini terk ediyor.

Ermeni kadının Paşinyan isyanı

Ermenistan’ın, askerlerini cephede kelepçeyle zorla tuttuğu anlar ise kamuoyunda büyük yankı oluşturmuştu.

Cephede savaşmaktan kaçan Ermeni askerlerinin yanı sıra Ermenistan halkının bir kısmı da savaşa karşı. Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında güçlü olduğunu dile getirerek Paşinyan'a isyan eden bir Ermeni genç kadın, "Biz harp istemiyoruz. Gençleri zorla ölüme gönderiyorlar. Azerbaycan ordusu bizden çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

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