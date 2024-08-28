Ermeni işgalinden kurtulan köyde neler oluyor? Yol kenarları cesetlerle doldu

2020 Dağlık Karabağ savaşı ile Ermeni işgalinden kurtulan Azerbaycan'ın Kelbecer kentinde yollar kesik keçi başı ve cesetleri ile doldu taştı. Esrarengiz olayın faileri ise henüz bulunamadı.

1993'te Ermeni soykırımı ile işgal edilen ve 10 Kasım 2020 tarihinden yürürlüğe giren Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması ile Azerbaycan'a bağlanan Kelbecer'de esrarengiz olaylar yaşanıyor.

KESİK BAŞ SKANDALI

Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Kelbecer kentinde bilinmeyen kişiler tarafından yollara başı kesik keçiler ve keçi cesetleri atıldı.

Azerbaycan emniyet güçleri olaya ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlatırken, şüpheler Ermeni provokasyonu yönünde.

2020'DE İŞGALDEN KURTARILMIŞTI

Kelbecer bölgesi batıda Ermenistan, kuzeyde Daşkesen, Hanlar (Gökgöl), Goranboy, kuzeydoğuda Terter, doğuda Ağdam, Hocalı, güneyde Laçin bölgeleriyle komşu.

Kelbecer 2 Nisan 1993'te Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edildi. İşgalden sonra Kelbecerde yaşayanlar Azerbaycan'ın başka şehirlerine göç etmek zorunda bırakıldı. Kelbecer De facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Şaumyan ilinin merkezi oldu. Ermenistan işgali döneminde Kelbecer'de 2008 Nüfus sayımına göre 8.900 kişi yaşamaktaydı. 10 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması gereğince 25 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan'a teslim edildi.

KATLİAM YAPILMIŞTI

7-8 Nisan 1992 gecesi Ermeniler, Ağdaban'ın eteklerinde bir kontrol noktasına baskın düzenleyerek üç muhafızı öldürdü. Köyün tepesindeki barajları doldurdular ve sabah saat 6'da ateş etmeye başladılar. Ermeniler planlı davrandılar. Kimlerin evleri yağmalayacağı, kimlerin sığırları alacağı, kimlerin silahsız insanları yakalayacağı, direnenleri kimin öldüreceği önceden belirlenmişti. Böyle bir durumda 8 Nisan 1992'de Ermeniler, Ağdara ilçesine bağlı Çaçar köyü istikametinden Çaygovuşan ve Ağdaban köylerine saldırdılar.

Ağdaban katliamı sabahı 9 Nisan'da ilçe merkezinde halk toplandı. "Kelbecer Savunması için Acil Yardım Komitesi" kuruldu. Halkın ısrarı üzerine, bu satırların yazarına bu komiteye başkanlık etmesi talimatı verildi. Komite, kısa sürede önemli etkinlikler gerçekleştirdi. Orduya yardım önemli ölçüde arttı. Nüfusun korunacağına dair umut vardı. Bölge halkının ısrarı üzerine Kelbecer'e gönderilen Albay Zaur Rzayev, tugay komutanı ve askeri komutan olarak atandı.

130 EV YAKILDI, 779 KİŞİYE İŞKENCE YAPILDI, 67 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kelbecer bölgesinde 130 evden oluşan Ağdaban köyü Ermeni güçleri tarafından tamamen yakılırken, köyün 779 sakini işkence gördü. 67 kişi öldürüldü, 90-100 yaş arası 8 kişi, 2 çocuk ve 7 kadın diri diri yakıldı, 2 kişi kayıp, 12 kişi ağır yaralandı. Tarihi, mimari ve kültürel anıtlar Ermeniler tarafından tahrip edildi, kutsal türbeler ve mezarlıklar hakaret edilerek tahrip edildi. Ayrıca Azerbaycan'ın klasik aşık şiirinin ustası Aşık Gurbani ile Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi şarkıcı ve yaratıcı aşığı Aşık Şemşir'in evi, zengin arşivleri ve el yazmaları yakılarak yağmalandı.