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Aktüel Ermeni generalden “Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı” itirafı
Aktüel

Ermeni generalden “Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı” itirafı

Ermenistan Savunma Bakanlığından istifa eden General Movses Hakopyan: - "Ermenistan Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem”

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:01:13 -
Ermeni generalden “Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı” itirafı

ERİVAN (AA) - Ermenistan Savunma Bakanlığından istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı.

Hakopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, “Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem.” dedi.

Ermenistan’ın Rusya’dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, “Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık.” diye konuştu.

Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan’ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’a yönelik saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiği, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti.


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