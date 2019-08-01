0553 313 94 23

Ermenek’te "Hikaye-i Kaymakam" sahnelendi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Kaymakamlık ve Ermenek Belediyesi işbirliği ile ‘Hikaye-i Kaymakam’ adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Ermenek’te "Hikaye-i Kaymakam" sahnelendi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Kaymakamlık ve Ermenek Belediyesi işbirliği ile ‘Hikaye-i Kaymakam’ adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.


Tiyatro Balans ekibi tarafından Top Mevkisinde sahnelenen, yönetmenliğini Metin Karaman’ın yaptığı tek perdelik "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyununa Ermenekliler yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro ekibine çiçek takdim eden Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz, “Program gayet güzeldi ve bizim kendi mesleki hayatımızı anlatmaya çalıştı arkadaşlar. Oyunda acısıyla tatlısıyla yaşadığımız zorluklardan güzelliklerden hatıralardan bahsettiler. Geldikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ermenek halkının da bu kadar teveccüh gösterip oyunu izlemeye geldikleri için hepsine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.


Yönetmen Metin Karaman, “Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Atilla Zorlu’nun isteği ve davetiyle buradayız. Ama iyi ki geldik. Buraya benim ilk gelişim ve inanılmaz güzel bir doğası var ve manzara muhteşem. Biz Tiyatro Balans olarak sadece Ermenek’e gelmiyoruz. Şırnak’a, Hakkari’ye, Uludere’ye, Beytüşşebap’a, Edirne’ye, Lalapaşa’ya her yere gidiyoruz” dedi.


Tiyatro oyuncusu Ömür Akkan da, ’’Hikaye-i Kaymakam adlı oyunumuzla bugün Ermenek’e geldik. Bu oyunda idealist bir kaymakamı canlandırmaya çalışıyorum. Amacımız içinde küfür olmadan, müstehcenlik olmadan, siyasi dokundurma olmadan, insanları güldürebilmek onu da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanında bu oyun isteniyor ve gidiyoruz. Tiyatronun hiç gitmediği yerlere gitmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evleri yıkılan aile yetkililerden yardım bekliyor
    1. Evleri yıkılan aile yetkililerden..
    2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri..
    3. Osman Akça’da 125 kişi daha iş başı..
    4. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    5. Filipinler'de El Kaide finansörü..
    6. Toroslar’da açık hava sinema günleri..
    7. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri..
    8. İngiltere Merkez Bankası Başkanı..
    9. Somali Devlet Başkanı ABD..
    10. Adana'da çocuk kaçırma iddiası
    11. İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu..
    12. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola..
    13. Başkan Recep Bozkurt’tan İlbank Genel..
    14. Manisa’da bayram denetimi
    15. Altının kilogramı 251 bin 575 liraya..
    16. Bir general yaş haddi nedeniyle 1..
    17. Yemen hükümetinden Aden saldırısına..
    18. Alemdar, afet raporunu Ali İhsan..
    19. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen..
    20. YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019..
    21. Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın
    22. Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza..
    23. İzmit Belediyesi vatandaşlar..
    24. Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş..
    25. İlahiyatçı Emin Işık hayatını kaybetti
    26. YAŞ kararları açıklandı
    27. Başkan Semih Esen, ABB Başkanı..
    28. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    29. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    30. Hac yolcuları kutsal topraklara..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'