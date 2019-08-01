Ermenek’te "Hikaye-i Kaymakam" sahnelendi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, Kaymakamlık ve Ermenek Belediyesi işbirliği ile ‘Hikaye-i Kaymakam’ adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro Balans ekibi tarafından Top Mevkisinde sahnelenen, yönetmenliğini Metin Karaman’ın yaptığı tek perdelik "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyununa Ermenekliler yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro ekibine çiçek takdim eden Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz, “Program gayet güzeldi ve bizim kendi mesleki hayatımızı anlatmaya çalıştı arkadaşlar. Oyunda acısıyla tatlısıyla yaşadığımız zorluklardan güzelliklerden hatıralardan bahsettiler. Geldikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ermenek halkının da bu kadar teveccüh gösterip oyunu izlemeye geldikleri için hepsine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yönetmen Metin Karaman, “Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Atilla Zorlu’nun isteği ve davetiyle buradayız. Ama iyi ki geldik. Buraya benim ilk gelişim ve inanılmaz güzel bir doğası var ve manzara muhteşem. Biz Tiyatro Balans olarak sadece Ermenek’e gelmiyoruz. Şırnak’a, Hakkari’ye, Uludere’ye, Beytüşşebap’a, Edirne’ye, Lalapaşa’ya her yere gidiyoruz” dedi.

Tiyatro oyuncusu Ömür Akkan da, ’’Hikaye-i Kaymakam adlı oyunumuzla bugün Ermenek’e geldik. Bu oyunda idealist bir kaymakamı canlandırmaya çalışıyorum. Amacımız içinde küfür olmadan, müstehcenlik olmadan, siyasi dokundurma olmadan, insanları güldürebilmek onu da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanında bu oyun isteniyor ve gidiyoruz. Tiyatronun hiç gitmediği yerlere gitmeye çalışıyoruz” diye konuştu.