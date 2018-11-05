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Erman Toroğlu'ndan Ünal Karaman'a eleştiri! 'Trabzonspor taraftarı daha iyi görüyor senden'

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Bursasspor maçını yorumlarken teknik direktör Ünal Karaman'ı ise sert sözlerle eleştirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 03:24
Erman Toroğlu'ndan Ünal Karaman'a eleştiri! 'Trabzonspor taraftarı daha iyi görüyor senden'

Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ünal Karaman'ı sert bir dille eleştirdi.

Burak Yılmaz'ı oyundan aldın tamam. Rodallega'yı niye alıyorsun? Burak'ın altında ezildin çünkü. Burak'ı aldın ya. Rodallega'yı da alırım diyor sözde. Trabzonspor ne olacak? Sizin ufak düşünceleriniz yüzünden olan Trabzonspor'a oldu. Ünal Karaman'ı severim ama bu işleri bırakın. Bugün Ünal Karaman takımın anasını ağlattın. Maç böylese tek sorumlu Ünal Karaman.

"TRABZONSPOR FORMASINI EZDİRDİN"

Trabzonspor formasını ezdirdin. Seyirci tavır koydu, seyirciyi ezdin. Trabzonspor taraftarı daha iyi görüyor senden.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 03:24
  1. Erman Toroğlu
  2. Ünal Karaman
  3. Trabzonspor
  4. Bursaspor
  5. Burak Yılmaz

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