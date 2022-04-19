Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifalarının yankıları hala devam ediyor. İki sürpriz karar sonrasında spor yazarı Erman Toroğlu'ndan şoke eden bir yazı geldi. Toroğlu, gelecek sezon yaşanacaklarla ilgili flaş iddialarda bulundu ve MHK'nın eski başkanı Yusuf Namoğlu için konuştu.



Süper Lig'de son haftalara girilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmişti. Bu istifaların perde arkası merak edilir ve yankıları hala sürerken gündeme gelen açıklamayla Türk futbolu sarsıldı. İşte haberin detayları...

Spor yazarı Erman Toroğlu, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeler üzerine bir yazı kaleme aldı ve flaş iddialarda bulundu.

Toroğlu; Fotomaç'taki yazısında Ferhat Gündoğdu'nun hakem operasyonu sonrasında ayrılmasını değerlendirirken, gelecek sezon için kullandığı ifadelerle gündeme oturdu.

İŞTE TOROĞLU'NUN SÖZLERİ;

"YAPILAN İŞ BİR İHTİLALDİ"

"Son 5 komitenin başkanlarını hatırlayalım… Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu ve yeniden Sabri Çelik… Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımıyorum. Karşılaşmadım, konuşmadım, çay içmedim. Diğer isimleri biliyorum. Ferhat Gündoğdu için bir şey diyemem. Aslında öyle ya da böyle çok komite başkanının yapamadığı cesarette bir işe girdi, Nihat Özdemir arkasında sağlam durdu ama Servet Yardımcı koltuğu kaybetme kaygısıyla maalesef dik duramadı. Yapılan iş bir ihtilaldi, Türk futbolu için çok hayırlı bir iş olacaktı."

"PLAKASI ALINAN HAKEMLER VAR"

"Eğer başarılı olsaydı 15-20 yıl Türk hakemliğinde ve Türk futbolunda inanılmaz bir iyileşme gerçekleşecekti ama başarılı olamadı, eskiye döndük. Şimdi daha da kötü. Plakası alınan hakemler var. 06, 34, 35… İnanılmaz bir kan davası çıkacak ve intikam alınmaya başlanacak. Diğer dört komite başkanını tanıyorum. Hiçbiri sakat işlere girmediler. Hepsi düzgün tiplerdi. Kimisi daha cesaretliydi, kimisi daha ılımlı."

"KİMLERE HİZMET EDİYORLARDI?"

"İyi şeyler yapmaya kalktılar ama camiadaki eşek arıları sağı solu soka soka onlara da zarar verdiler. Onlar da illallah deyip kaçtılar. Şimdi gelelim sadede; artık bundan sonra Türk futbolundan hakem olarak fazla bir şey beklemeyin. Ben 4 yıldır VAR gelmesine rağmen, VAR ve AVAR'a kenardan bakıyordum. Bu son olaylardan sonra işin rezilliği daha net meydana çıktı. Bundan sonra VAR'a da AVAR'a da inanmıyorum. Hepsi göstermelik. Çünkü oradakiler birilerine hizmet ediyorlar, bu da gün yüzüne çıktı. Düşünün bir hafta evvelki bir maçın VAR konuşmasını bir hafta sonra dinlemek isteyip dinleyen, bir yere hizmet eden hakemler var- (dı) - mış… Peki bunlar kimlere hizmet ediyorlardı acaba? Kimlere mi? Giden komitenin karşı geldiği gruplara."

"TÜRKİYE'DE ARTIK SAHADA OYNANMIYOR"

"Rahmetli Hasan Doğan'ın, Futbol Federasyonu başkanlığı yaparken üstünü çizdiği bazı hakemlerin hâlâ komitelerde görev aldığını görmek insanı düşündürüyor. Artık bundan sonra kimse maçların sahada oynanıp bittiğini bana anlatamayacak. Bunu tecrübelerime dayanarak çok net söylüyorum."

"SENEYE NELER OLACAK GÖRECEKSİNİZ"

"Yusuf Namoğlu geldi bir gün ve çok enteresan bir cümle kullandı. 'Davulu benim boynuma taktılar, tokmağı başkaları vuruyordu.' Nitekim bıraktı gitti. Bu son olaylarda tokmağın kimin elinde olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra davulu da MHK Başkanı'nın boynuna koymazlar. Kendileri çalarlar, kendileri oynarlar. Ve ben geçtiğimiz 4 yılda bize gelen görüntüler, seyrettiğim maçlar ve son olaylardan sonra doğru oynanmadığını ve hiçbirinin onaylanmaması gerektiğini artık biliyorum. Bu sene lig zaten bitti. Şampiyon da düşenler de belli ama seneye neler olacak göreceksiniz. Sakın bana 'Ya Erman Toroğlu sen müneccim misin' demeyin."

"GÖREMEYEN APTALDIR"

"Müneccim olmaya gerek yok. Bunları görmezseniz aptalsınız demektir. Seneye oynanacak orta oyununu son derece lezzetle ve keyifle izleyeceğim. Maalesef bana çok büyük iş düşecek. Beni yoracaklar."