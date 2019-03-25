Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş sözleri!

A Milli takımın Euro 2020 elemelerinde ilk maçt Arnavutluk'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Şenol Güneş ve yeni milli takımı Erman Toroğlu A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Gazetelerdeki "Milli takıma güneş doğdu" başlıkları bana tuhaf geldi. 2002'deki milli takımda takım olarak Galatasaray'ın payı büyük. Şenol Güneş hazır bir takım aldı ama orada da doğru işler yaptı ve Dünya üçüncüsü olduk. Şenol Güneş ondan sonra kulüp takımlarına giderek bence doğru yaptı. Şu anda Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesi çok doğru bir olay.

"Şenol Güneş geldi diye biz hemen uçacağız diye bir mantık yok''

Şenol Güneş geldi diye biz hemen uçacağız diye bir mantık yok. Şenol Güneş'i de baskı altında tutar. Şu andaki görüntü o. Şenol Güneş de birlik ve beraberlik adına doğru işler yaptı. Olay 1-2 maçlık değil. Şenol Güneş geldi doğru bir iş yaptı. Türkiye'de insanları aldatıyorlar. Aldatanların başında Lucescu geldi. Lucescu genç milli takım yapacağım dedi. Banane kolejden. Ben koleje gitmeyeceğim. Ben sanat okuluna gideceğim. Milli takım o anda en iyi futbolculardan kurulu takım. Milli takımın hedefi Türkiye'yi Avrupa ve dünyada en üst seviyeye taşımaktır. En iyi futbolcuları bir araya getirmektir. Şenol Güneş bunu yaptı.