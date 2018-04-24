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Erman Toroğlu'ndan flaş Aykut Kocaman sözleri! 'Şenol Güneş ve ekibine sahtekar diyor'

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 01:46
Erman Toroğlu'ndan flaş Aykut Kocaman sözleri! 'Şenol Güneş ve ekibine sahtekar diyor'

Spor yorumcusu Erman Toroğlu Aspor ekranlarında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"Şimdi çok uzatmaya gerek yok. Maç kaldığı yerden oynanırsa hakemin kararları yanlıştır oynanacak bir maçtan çekip gitmiştir çok özel durumlar varsa onun için kimse bir şey diyemez. Yani 20çmadde sokman için Aykut hocanın söylediği enteresan cümleler var. Hocaya birşeyler geldi ama 70 yaşındaki adam süründü ama bir yerde düzgün hareket etmiyorsunuz ufak bir maddeden 5 dikiş attırıyorsunu yani Aykut hoca diyorki Şenol hoca ve ekibine sahtekar diyor. Şenol hoca kendini kaybettiyse sahtekar değil hasataneye gitmesi doğal. Bütün bunlar doğru değilse yani her yere gider. "

"Bu iş düzgün bir şekilde bitirilmesi lazım olmazsa kötü. Mete Kalkavan'ın yaptığı doğru. Eğer köşe bayrağına organize şekilde adamlar konulduysa yapacak bir şey yok. Buna hakem bir şey yapamaz."

"Bu iş için Fenerbahçe yada Beşiktaş konuşacaktır ama umarım iyi olur"

"Hakemin ilk yarıda yaptığı çağrılardan sonra Fenerbahçe takımının yöneticisi olsam hemen polis yada güvenlik ile görüşüp önlem alırdım. Köşe bayrağının oradaki taraftarları da aldırırdım"

"Aykut hoca diyorki buradaki teammüllere göre diyor her stadyumda oluyor yani oyna devam diyor"

 

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 01:46
  1. Erman Toroğlu
  2. Aykut Kocaman
  3. Şenol Güneş
  4. Fenerbahçe
  5. Beşiktaş

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