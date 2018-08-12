Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu: Avrupa'da 10 takım içine girer

40.000 kişi var. Ne değişti? İşte yönetim değişti. Bunu söylüyorum. Fenerbahçe doğru giderse, Avrupa'da 10 takım içine girer. Fenerbahçe'de o potansiyel var. Galatasaray ve Beşiktaş giremez. Fenerbahçe girer. Fenerbahçe'nin seyirci potansiyeli çok farklı. Doğru idare edilsinler ve şansları da yaver giderlerse... Şampiyon da olurlarsa alır götürürler.

Sahada işler doğru gitmezse, sen istediğin kadar sistemi değiştir bir yerde tıkanırsın. Fenerbahçe'nin bu süreçte saha sonuçlarına da ihtiyacı var.

Bu yönetim başarılı olursa Galatasaray yönetimi çatırdayacak. Beşiktaş yönetimi çatırdamaya başladı. Çünkü Beşiktaş'ta deniz bitti. O yüzden Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'nin başarılı olmasını istemeyecektir.

(Aspor)