Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Kasımpaşa değerlendirmesi: Trezeguet tam dayaklık...
Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.04 Aralık 2018 Salı 02:42
Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.
"Trezeguet tam dayaklık''
Fenerbahçe iyisini yaptı ama Kasımpaşa en iyisini yapamadı. Kasımpaşa'da 3-4 oyuncu çok artistlik yaptı. 10 kişiyi geçip mi gol atacaksınız? Trezeguet tam dayaklık. Ciddiyetsiz oynadılar. Fenerbahçe ile oynuyorsun. Büyük takım Fenerbahçe. Bunlar nasıl oyuncular? Yakalamışın Fenerbahçe'yi! Yap 2-0, 3-0 rahatla.
"Hakem hata yaptı''
"Kimse kusura bakmasın. Hakem hata yaptı. VAR odası hata yaptı. Maçı anlatan spiker pozisyona ofsayt dedi. Çıkmayı abi! Miletle dalga mı geçiyorsunuz? Ya gelin ders çalışın. O kadar ucuz mu yayıncı kuruluş? Millet bana ofsayt mı telefon açıyor. Pozisyona nasıl ofsayt dersiniz?
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