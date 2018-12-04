Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Kasımpaşa değerlendirmesi: Trezeguet tam dayaklık...

Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.

"Trezeguet tam dayaklık''

Fenerbahçe iyisini yaptı ama Kasımpaşa en iyisini yapamadı. Kasımpaşa'da 3-4 oyuncu çok artistlik yaptı. 10 kişiyi geçip mi gol atacaksınız? Trezeguet tam dayaklık. Ciddiyetsiz oynadılar. Fenerbahçe ile oynuyorsun. Büyük takım Fenerbahçe. Bunlar nasıl oyuncular? Yakalamışın Fenerbahçe'yi! Yap 2-0, 3-0 rahatla.

"Hakem hata yaptı''

"Kimse kusura bakmasın. Hakem hata yaptı. VAR odası hata yaptı. Maçı anlatan spiker pozisyona ofsayt dedi. Çıkmayı abi! Miletle dalga mı geçiyorsunuz? Ya gelin ders çalışın. O kadar ucuz mu yayıncı kuruluş? Millet bana ofsayt mı telefon açıyor. Pozisyona nasıl ofsayt dersiniz?