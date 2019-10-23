Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: Dün akşamın tek sorumlusu sensin

Erman Toroğlu, Fotomaç'ta kaleme aldığı değerlendirmesinde teknik direktör Fatih Terim'i ve Younes Belhanda'yı eleştirdi: "Ey Fatih Terim… Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım. Takım mücadele ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına, futbol sahtekarına prim veriyorsun. Dün akşam kendi takımını, sen Fatih Terim, 60 dakika 10 kişi oynattın.Ta ki Belhanda'yı kenara alana kadar.."