0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: Dün akşamın tek sorumlusu sensin

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu Real Madrid maçını analiz ederken teknik direktör Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:58
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: Dün akşamın tek sorumlusu sensin

Erman Toroğlu, Fotomaç'ta kaleme aldığı değerlendirmesinde teknik direktör Fatih Terim'i ve Younes Belhanda'yı eleştirdi: "Ey Fatih Terim… Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım. Takım mücadele ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına, futbol sahtekarına prim veriyorsun. Dün akşam kendi takımını, sen Fatih Terim, 60 dakika 10 kişi oynattın.Ta ki Belhanda'yı kenara alana kadar.."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:58
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Real Madrid
  5. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
    4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    13. Galatasaray'da Küfür krizi!
    14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi