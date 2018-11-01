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Erman Toroğlu'ndan derbi sözleri: Fenerbahçe'nin kaybedecek nesi var?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

01 Kasım 2018 Perşembe 03:36
Erman Toroğlu'ndan derbi sözleri: Fenerbahçe'nin kaybedecek nesi var?

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Belki kalitesiz bir maç olacak ama heyecanlı olacak. Sebebi ne? Fatih Terim takımından inanılmaz rahatsız. Bunu net bir biçimde söylüyor. Bir noktada haksız da değil ama başka noktalarda haksız. Bu beğenmediğin oyuncular bu noktaya gelene kadar sen ne yaptın? Bunları eski Fatih Terim gibi kontrol ettin mi, hayır! Çünkü senin futbolcularının sigortaları 5 dakikada bir atıyor. Bir takımın futbolcuları darbe hariç bu tip sakatlıklar yaşıyorsa orada bir sakatlık vardır. En büyük sakatlık da teknik direktörden başlar.

 ''FENERBAHÇE'NİN KAYBEDECEK NESİ VAR?''

Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Öyle veya böyle teknik direktörünü yönetim kovdu. Şu anda Fenerbahçe'nin fizik olarak, mücadele olarak, hırs olarak durumu Galatasaray'dan iyi. Biliyorum, şu anda bahis oynasanız Galatasaray'a oynarsınız ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum, hayatımda oynamadım ama oynasam Fenerbahçe'ye oynarım. Önemli bir nokta daha var. Fenerbahçe'nin kaybedecek nesi var? Hiçbir şeyi… Galatasaray'ın ise çok şeyi. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan hiçbir şeyden korkmaz beyler. Bu kadar basit.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 03:36
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