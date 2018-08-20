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Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Beşiktaş'ın ne halt yapacağı belli değil

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Erzurumspor karşılaşmasını değerlendirdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:08
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Beşiktaş'ın ne halt yapacağı belli değil

Spor yorumusu Erman Toroğlu Aspor ekranlarında Erzurumspor Beşiktaş mücadelesini yorumladı.

Beşiktaş sakat, tuhaf ve değişik oynuyor. Bir yarıda o takım, bir yarıda o takım. Beşiktaş'ın ne halt yapacağı belli değil. Erzurum'u da anlamak mümkün değil. İlk yarıdaki pozisyonları başka takıma karşı girseler farklı olurdu, gol yaparlardı. Karşılarında büyük takım futbolcularını görünce şaşırıyorlar. Bu nasıl bir zihniyet?  

Ayrıca... Bugün Quaresma 2 asistle oynadı değil mi? Kornerin nesi asist? Bana bunu söyleyin. Bu nasıl asist? Negredo'ya attığı top asist. Kaç kişiye atıyorsun korneri ya? Genel olarak konuşmak gerekirse her iki yarıda bambaşka bir Beşiktaş izledik.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:08
  1. Erman Toroğlu
  2. Beşiktaş
  3. Erzurumspor
  4. Süper Lig

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