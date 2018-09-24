THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Akhisar, Galatasaray'ı köfte yaptı

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Akhisarspor'un 3-0 kazandığı Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle yorumladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:54
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Akhisar, Galatasaray'ı köfte yaptı

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Akhisarspor'un 3-0 kazandığı Galatasaray maçını Sabah gazetesindeki köşe yazısında değerlendirdi.

Galatasaray, dün akşam Akhisar'da net bir şekilde mağlup oldu. Aslına bakılırsa Türkiye'de böyle işlerin yıllar önce gerçekleşmesi gerekiyordu. Peki bu işler, hangi işler? Türkiye liglerinde yukarısı ile aşağısı arasındaki makas çok açılmıştı. Küçükler kurbanlık koyun gibiydi. Maçlardan önce büyük takımlar için "Acaba bu hafta kaç atacaklar" diye konuşuluyordu. Ama şimdi Anadolu takımları çıkıyor aslanlar gibi oynuyor. Dün akşam Akhisarspor'un yaptığı gibi... Akhisar takımı, dün çıktı Galatasaray'ı öyle bir yendi ki hiç kimse çıkıp da "Hakem şöyleydi, yağmur yağdı, çamur vardı, saha kötüydü" gibi bahanelere sığınamaz. Çünkü oynanan futbol ortada... Açık ve net, Akhisar çatır çatır yendi.

Yani şöyle desek daha da doğru olur: Akhisar, Galatasaray'ı köfte yaptı. Onu kızartmadı, ızgarada yavaş yavaş ısıtarak yedi. Çünkü kızartma çabuk olur, ızgara daha ağır olur. Mangalın üstünde döndürdü döndürdü, yavaş yavaş pişirdi ve üç yaptı. 4x4 diye jipler vardır ya G.Saray'a öyle bakılıyordu. Ne oldu? Senin 12 puanın var, adamın 2... Geldi sahaya çıktı seni ızgara köfte gibi yaptı! Bakınız! Susic gitti, yerli bir teknik adam geldi. Bizi biz anlarız! Susic gitti işi nasıl çözmüş. Bu kadar basit. Yabancı hocayla olmuyor bu işler.

20'nci dakikada Fatih Terim'in yüzüne baktım çarşamba pazarı gibiydi. Facianın geleceğini o anda anladı. Şans yine yanına geldi. Penaltı oldu ama kaçtı. Geçen yıl Gomis dağlara taşlara attı, dün geldi Rodrigues attı. Her adama penaltı attırılmaz. Terim orada yanlış yaptı. Muslera maçtan sonra "Maçın yıldızı Akhisar kalecisi Fatih'tir" demiş. Akhisar'ın kalecisine sen 'Kahraman' dersen, "Adamın takımı bir halt oynamadı, adam 10 tane şut çıkardı" olur.Akhisarlı diğer 10 oyuncunun hakkını yemiş olursun! Bıraksın bu işleri! Muslera bu cümleyi söyleyerek kendi takımının ayıbını kapatmaya çalışmıştır. Galatasaray dün hiçbir şey oynamadı, bu yenilgiyi hak etti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:54
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Akhisarspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÖF güz dönemi kayıt yenileme başladı mı?
    1. AÖF güz dönemi kayıt yenileme başladı..
    2. Van'da salgın hastalık paniği! 300..
    3. FETÖ'cü eski İstihbarat Şube Müdürü..
    4. Petshop'ta bunu da yaptılar! Görenler..
    5. Yıllık izin şartları! Bir yıl dolmadan..
    6. Gerçek yaşını duyan inanamıyor!
    7. Türkiye bizi zalimlerden kurtardı
    8. Polisi karşısında gören dolandırıcı..
    9. Hatay'daki korkunç görüntünün nedeni..
    10. Boş senede imza attı, hayatı karardı!
    11. MHP’nin af teklifi hangi tarihleri..
    12. Mobil Park Polisi ekipleri iki şahsın..
    13. Ankara misyoner kıskacında
    14. Derede bebek cesedi bulundu! Van'da..
    15. İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlere 2.9..
    16. Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in küfre..
    17. İnternetten tanışıp evine gitti,..
    18. Eroin sevkiyatı yapan aile, adliyeye 2..
    19. Kendi isteğiyle işten ayrılan hangi..
    20. Yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı!..
    Van'da korkutan deprem!
    Van'da korkutan deprem!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme