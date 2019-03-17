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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı için bomba iddia! 'Serbest kalabilir'

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens için bomba bir iddia da bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 00:18
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'ın yıldızı için bomba iddia! 'Serbest kalabilir'

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu Aspor ekranlarında, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Jeremain Lens için bomba bir iddia da bulundu.

''Pazartesi gününe kadar Lens'in parasını ödemezlerse Lens boşta kalacak''

Futbolcular FIFA'ya gidip şikayet ediyorlar. FIFA da şu güne kadar bu parayı öde diyor. Pazartesi gününe kadar Lens'in parasını ödemezlerse Lens boşta kalacak. Eğer parayı ödemezlerse yaptırım cezası gelecek. O parayı nereden vurup verecekler merak konusu. Pazartesi son gün. Eğer para ödenmezse yaptırım cezası gelecek. Ancak şu anda para yok görünüyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:18
  1. Erman Toroğlu
  2. Beşiktaş
  3. Jeremain Lens

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