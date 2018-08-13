Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Akhisarspor yorumu: Negredo Galatasaray'da olsa...

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu A Spor ekranlarından Beşiktaş Akhisarspor karşılaşmasını yorumladı.

Beşiktaş bir şeye karar verecek. İstediğin santrforun yok. Talisca gibi bir adamın yok. Şenol Güneş'in bir şekilde oynatması alzım. Şenol Güneş hala santrfor istediğine göre elindeki oyuncularından memnun değil. Necip Beşiktaş'ta stoper oynayamaz. Necip'ten 10 numara yedek olur. Sesi çıkmayan, sıkıştığın zaman orta sahaya koyacaksın. Necip'in bu yan toplarını 6-7 tane gördüm. Bunu hep yapıyor.

İlk yarıda Medel çok iyiydi. Ancak nasıl bir orta saha oynatacaksın? Beşiktaş'ın 2-3 senedir 11'i belliydi. Çok nadir değişirdi. Şimdi Beşiktaş'ta ilk 11 nasıl olacak? Bunlar önemli. Beşiktaş hala sıkıntılı.

Negredo mesela iyi oyuncu Galatasaray ya da Fenerbahçe'de olsa farklı olabilir ama Şenol Güneş ile anlaşamadı.