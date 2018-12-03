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Erman Toroğlu'dan Eren Derdiyok'a: Sen nasıl topçusun?

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası sarı kırmızılı ekibin forveti Eren Derdiyok'u çok sert sözlerle eleştirdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 03:02
Erman Toroğlu'dan Eren Derdiyok'a: Sen nasıl topçusun?

Süper Lig 14. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu derbiyi değerlendirdi.

"Sen nasıl topçusun?''

Bu iki takımdan biri şampiyon olacaksa vah Türk futbolunun haline diyen Erman Toroğlu, Eren Derdiyok'u sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, "Eren Derdiyok'u Galatasaray'ın hastaneye yollayıp beyin tomografisi çektirmesi lazım. Yüreği nasıl ona bakması lazım. Allah boy vermiş, fizik vermiş. Yürek yok. Kalkıyorsun barajdasın, şu elle oynamayı niye yaparsın? Üstüne çarpıyor top. Sen nasıl topçusun?

"Muğdat 10 tane Eren Derdiyok eder''

Teknik adam olsam 30 saniye sonra Eren Derdiyok'u oyundan alırım. 10 kişi kalırım ama çıkarırım. Muğdat 10 tane Eren Derdiyok eder. Adamı fiziği var mı diye oynatıyorsun Fatih hoca? Kız takımında oynatmazlar Eren Derdiyok'u.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 03:02
  1. Erman Toroğlu
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Eren Derdiyok
  5. Süper Lig

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