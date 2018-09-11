Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! 'Milli takımda Caner Erkin olmaz'

Erman Toroğlu İsvçe Türkiye maçını Aspor ekranlarında yorumlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Caner'ler falan olmaz. Milli takım uçağındaki olayda adam diyor ki, şimdi dövmeyelim diyor. Şimdi dövelim diyen Caner. Sen ne diyorsun abi? Milli takıma 8 futbolcu gelmedi diyor Lucescu. Zaten onlar yüzünden milli takım bu hale geldi. Kim onlar açıklasın.

Adam döven, küfür eden, seyirciye bilmem neresini gösteren oyuncular artık Milli takıma gelmemeli. Bak bu genç çocuklar bana sempatik geliyor. Mücadele ediyorlar. Yarın düzgün bir hocayla da daha iyi olur.