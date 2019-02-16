Erman Toroğlu'dan Adem Ljajic'e sert sözler: O zaman senden de bir halt olmaz

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, bugünkü Sabah gazetesindeki köşe yazısında Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçını ele aldı.

''Önceki akşam Benfica takımını seyrettim, G.Saray'a karşı... Adamların kadrosunda, yani listede yanılmıyorsam 8 tane altyapıdan oyuncu var. Bunların çoğu da sahada. G.Saray'da da palamut gibi oyuncular. Maç sabaha kadar oynansa; Benfica'nın bir futbol kültürü var, G.Saray'da o yok.

Dün akşam da bir lig maçı seyrediyorum... Şampiyonluğa oynayan Beşiktaş ve rakibi Malatyaspor. Bakınız sahada 'Futbolcuyum' diyen iki adam var: Bir tanesi Malatyaspor kaptanı Adem Büyük...

''Sen Malatyaspor'un kaptanısın''

Böyle bir maçta, bu hareketi yapıp atılacağını bilmiyorsan eğer önce futbol ahlakın yok, çünkü rakibini sakatlamaya teşebbüs var; sonra da güncel futbol bilgin yok! Hadi hakem görmedi, VAR diye bir sistem var. Benim aklıma şu geliyor; sen takımını sattın! Ama bunu düşünmek dahi istemiyorum, çünkü öyle bir düşüncenin olmadığını biliyorum. O zaman iş neye geliyor? Futbol zekana ve futbol karakterine. Ve sen Malatyaspor'un kaptanısın. O zaman ya seni kaptan yapan Malatyasporyanlış, ya da sen yanlışsın.

Ama sana bunları yazmazlar, biliyorum. Çünkü benim basınım, "Çok iyi çocuktur, harikadır, iyi niyetlidir, siz onu bir de otobüse binerken, dolmuşa binerken, yemek yerken görün" diye yazar.. Tıpkı ağabeylerine yazdıkları gibi... Onlara şunu söylüyorum: Hadi lan oradan!

''O zaman senden de bir halt olmaz''

Dönelim Beşiktaş'a... Ljajic, güzel bir gol attın. İyi, hoş... Tamam da bayrak direğini niye kırıyorsun? Demek ki sen de bizdensin! O zaman senden de bir halt olmaz. Haftaya da F.Bahçe derbisi var. Yaptığın bu halttan dolayı o maçta da oynayamayacaksın. Senin için de aynen şu cümleyi kullanabilirim: Yürü git lan oradan! Bakın maçı yazacaktık, neler yazıyoruz. Dün akşam Beşiktaş kazanmayı hak etti mi? Hayır... Peki Malatya hak etti mi? Hayır... Oynadıkları futbol nasıl? Çok kötü. O zaman bu işkenceyi bize niye seyrettiriyorsunuz arkadaş! Hepinize hayırlı işler, adamı da böyle şişler!''