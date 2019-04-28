Erman Toroğlu, Volkan Demirel'e seslendi: Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in maç sonu yaptığı açıklamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in maç sonu açıklamalarıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Volkan, Trabzon otobüsüne girersen bir daha çıkamazsın, bir doğru düşün. Ne ön kapıdan çıkarsın, ne arka kapıdan çıkarsın." ifadelerini kullandı.

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