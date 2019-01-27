Erman Toroğlu: VAR'da Fırat Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı gördükten sonra midem bulanıyor Futbol yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Göztepe Galatasaray maçını yorumlarken ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında Göztepe'de Borges'in kaçırdığı penaltı öncesinde sarı kırmızılı futbolcuların yoğun itirazı olmuştu. Hakem Bülent Yıldırım ise VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörde izleyerek penaltı kararını verdi. A Spor'da tartışmalı pozisyonları yorumlayan Erman Toroğlu, pozisyonun penaltı olmadığını ve öncesinde Galatasaraylı futbolcuya faul yapıldığını söyledi. Erman Toroğlu, "Göztepeli futbolcu rakibine faul yapıyor. Hava topuna çıktıktan sonra rakibin omzuna basıyor. O baskıyla top ele çarpıyor. Galatasaraylı futbolcu dağılıyor orada. Bu pozisyonda penaltı yok." dedi. Toroğlu ayrıca "VAR'da Fırat Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı gördükten sonra midem bulanıyor." diye konuştu.

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