Erman Toroğlu: Süper Lig'in en iyi kadrosu Beşiktaş'ta

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, 2-2 sona eren Atiker Konyaspor Beşiktaş maçını Aspor'da değerlendirdi.

"EN İYİ KADRO BEŞİKTAŞ'TA AMA..."

Fatih Terim şapkadan tavşan çıkarıyor, Şenol Güneş tavşanı öldürüyor. Şenol Güneş'in imkanları daha iyi ama ligin zirvesinde Galatasaray var. Üstelik Fatih Terim'in elindeki imkanlar daha zayıf. En iyi kadro Beşiktaş'ta. Eğer Beşiktaş çatır çutur oynarsa bu kadrosuyla zor kaybeder ama öyle oynamıyor.