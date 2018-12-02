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Erman Toroğlu: Kulüpler Birliği siz kimsiniz ya?

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu.

02 Aralık 2018 Pazar 01:06
Erman Toroğlu: Kulüpler Birliği siz kimsiniz ya?

Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kulüpler Birliği'nin bildirisinde TFF'ye yönelik tehdit olduğu ve bu bildiriyi yazanların ceza kuruluna sevk edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

''Kulüpler Birliği siz kimsiniz ya''

Kulüpler Birliği siz kimsiniz ya? Kanarya Severler Derneği kadar hükmünüz yok. TFF bildiri işinde bulunanları ceza kuruluna yollamazsa yuh olsun! Erol Bedir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın haberi olmadan bu işe girmez.

"Ali Koç ve Fikret Orman şuanda ölü taklidi yapıyor''

Bildiride TFF'ye yönelik tehdit içeren cümleler var. Türkiye Futbol Federasyonu eğer bildiri işinde bulunanları ceza kuruluna yollamazsa yuh olsun. Galatasaray Başkanına yan bastın 10 maç, doğru bastın 20 maç, zıpladın 30 maç veriyorsun. Galatasaray Başkanı bu kadar ağır konuşmuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu anda ölü taklidi yapıyor şu anda bu konuda.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 01:06
  1. Erman Toroğlu
  2. Kulüpler Birliği
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
  5. Erol Bedir
  6. TFF

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