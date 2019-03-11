Erman Toroğlu, Fikret Orman ve Şenol Güneş'e seslendi: Duman ettiniz Beşiktaş'ı 2 senedir

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. A Spor'da Erman ToroğluŞenol Güneş ve Fikret Orman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Duman ettiniz Beşiktaş'ı 2 senedir''

İstemiyorlar seni. Başkanı da istemiyorlar. Beşiktaş'a yazık etmeyin ayıptır ya! Duman ettiniz Beşiktaş'ı 2 senedir. Quaresma ne dedi? Canım sıkılıyor dedi. Şenol Güneş'e net şekilde söylüyor taraftar. Çekin gidin! Beşiktaş'la oynadınız oynadınız bu hale geldi. Beşiktaş'ta bundan sonra dikiş tutmaz.

"Fikret Orman ve Şenol Güneş seyirciye oynadılar''

Fikret Orman ve Şenol Güneş seyirciye oynadılar. En son Fikret Orman istediğini yaptı ve o kazandı.