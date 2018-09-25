Erman Toroğlu: Beşiktaş, Fenerbahçe kadar koşsaydı duman ederdi Fenerbahçe'yi

"TOLGAY'IN POZİSYONUNDA SARISI VAR DİYE Mİ KIRMIZI VERMİYORSUN?"

Tolgay'ın pozisyonunu söylüyorum. Daha önce gösterdin bir sarı kart. Kırmızı olunca mı gösteremiyorsun? Görüntüler gelince göreceksiniz. Bunlar temel şey. Sanane Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan. Seni ilgilendirmiyor ki!

"FENERBAHÇE TEK TEK PRES YAPTI"

Fenerbahçe yeni bir takım. Pres yapmak istiyor. Çok koştular, mücadele ettiler ama presi tek tek yaptılar. Beşiktaş'ta kaliteli oyuncular presi çat çat pasla geçti. Öne de kesemediler ve golü yedikten sonra futbolcuların suratı değişti.

"NE OYNADI BEŞİKTAŞ?"

Beşiktaş ne oynadı? 60 metreden top şişirildi. 35 metreden Babel gol attı. Başka? Söyleyin bana. Beşiktaş'ın iki orta sahası oynuyor. Atiba dediler, oynar mı oynamaz mı diye. Kaç aydır yok? 5.5 aydır yok. Tolgay 5.5 aydır var. Oğuzhan da var. Atiba'ya baktım. Atiba tek oynasa daha iyi. Beşiktaş, Fenerbahçe kadar koşsaydı duman ederdi Fenerbahçe'yi.