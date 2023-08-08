Erkin Koray 'başörtüsünün serbest olması' hakkında bakın ne demiş!
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Erkin Korayın başörtüsü serbestisi hakkındaki açıklamaları ise gündem oldu.
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Erkin Korayın başörtüsü serbestisi hakkındaki açıklamaları ise gündem oldu.
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören ünlü sanatçı Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün vefat haberi verilen Koray'ın taziyeleri devam ederken, geçmişteki konuşmaları yeniden gündem oldu.
Koray'ın başörtüsü serbestisi sonrası Hürriyet'e verdiği demeçteki ifadeleri dikkat çekti.
Siyasi düşüncelerini açıklayan Koray'ın verdiği demeçte başörtüsü rahatsızlığını dile getirmesi, sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı.
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Daily Ummah