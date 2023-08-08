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Gündem Erkin Koray 'başörtüsünün serbest olması' hakkında bakın ne demiş!
Gündem

Erkin Koray 'başörtüsünün serbest olması' hakkında bakın ne demiş!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 11:11:00 -
Erkin Koray 'başörtüsünün serbest olması' hakkında bakın ne demiş!

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Erkin Korayın başörtüsü serbestisi hakkındaki açıklamaları ise gündem oldu.

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan rock müziğin efsanevi ismi Erkin Koray hayatını kaybetti. Erkin Korayın başörtüsü serbestisi hakkındaki açıklamaları ise gündem oldu.

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören ünlü sanatçı Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün vefat haberi verilen Koray'ın taziyeleri devam ederken, geçmişteki konuşmaları yeniden gündem oldu.

Koray'ın başörtüsü serbestisi sonrası Hürriyet'e verdiği demeçteki ifadeleri dikkat çekti.

Siyasi düşüncelerini açıklayan Koray'ın verdiği demeçte başörtüsü rahatsızlığını dile getirmesi, sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı.
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Daily Ummah

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Yorumlar

Nur

Ölen her kese rahmet dilemesi yerine Allah ameline göre muamele etsin demesi doğru olur

mhp’ liymiş!

türkeş’e: “neden eşinin başı kapalı değil?” diye sormuştu bir gazeteci: “ben atatürk’e inanan biriyim, atatürk’e inanan bir kişi nasıl olur da karısının başına kapatır, nasıl olur da onun sözün den çıkar?” demişti sağken! uzun saçlı kısa akıllı kel erkin’in de bir mhp’li olarak aynı düşünmesi yadırganacak bir şey değil!
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