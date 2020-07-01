Erken seçime ihtiyaç var mı? sorulu anket yapıldı! İşte oy oranları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla reddettiği erken seçim tartışmalarına ilişkin son anket sonuçları yayımlandı. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmada, halkın yüzde 61,2 erken seçim yapılmaması gerektiğini düşünüyor.
Muhalefet tarafından sürekli gündeme getirilen erken seçim tartışmaları hükümet tarafından ısrarla reddediliyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma 'Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?' sorulu bir anket yaptı.
Katılımcılara erken seçimin gerekli olup olmadığını soruldu. Halkın %32,8 gerekli olduğunu düşünürken, %61,2 gerekmediğini belirtti.
Katılımcıların %6’sı bu konu hakkında fikirlerinin olmadığını ya da cevaplarının olmadığını belirtti.