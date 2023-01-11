  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kiracılara kötü haber! Yüzde 25'lik kira artış sınırlaması o tarihte sona erecek

Bakan Nureddin Nebati işletmelere verilecek EYT desteğini duyurdu

Kur korumada altını ve dövizi olanlara İslam Memiş’ten uyarı!

Cumhuriyet gazetesi, “Akit yine bildiğiniz gibi...” diye haber yapmış. Evet, Akit yine bildiğiniz gibi

Asgari ücret ve emekli maaşı zammı sonrası bir müjde daha! Kulisler çalkalanıyor: Şubat ve Mart ayı gibi...

Erdal Sadi’den sert eleştiri: Laik sistem yerin dibine batsın

Türkçe namaz tartışması başlatanlara bu yazı kapak olsun! OdaTV yazarı laik çevrelere ters köşe yaptı

Muhalif anketçiden şok tespit! Altılı masa muhalefeti dibe çekiyor

Yunanistan 'Türkiye bu silahı alırsa bize yumuşar' sözleriyle karıştı! Yunan basını Türk ajanını açıkladı

Şebnem Korur Fincancı hakkında karar verildi
Siyaset Erken seçim diye tutturan Meral Akşener'den geri vites
Siyaset

Erken seçim diye tutturan Meral Akşener'den geri vites

Daha düne kadar "erken seçim" diye tutturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın seçim açıklaması sonrası çark etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 18:50:00 -
Erken seçim diye tutturan Meral Akşener'den geri vites

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile seçimlerin öne çekilebileceğinin sinyali verdi.

Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yaparak sandığa gidilmesini isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise paniğe kapılarak akla ziyan ifadeler kullandı.

Daha düne kadar "sandığı getirin", "hemen seçim yapalım" diyen Meral Akşener, bu kez türlü bahaneler uydurmaya başladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Seçim tarihi yaklaştıkça iktidar seçimi erkene almak için çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri bir tarih belirlemeye çalışıyorlar. İşi gücü bırakıp bununla uğraşmaya başladılar" dedi.

Akşener konuşmasının devamında iyice saçmalayarak şunları söyledi:

"Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. Döviz kurlarını Hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı Haziran’a kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri zamlar Haziran’a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar."

6'lı Masa aday çıkarmaktan bile acizken girdiği her seçimi kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimleri kaybedeceğini iddia eden Akşener, "Mızrak artık çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok" diye konuştu.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23