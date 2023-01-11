Erken seçim diye tutturan Meral Akşener'den geri vites

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile seçimlerin öne çekilebileceğinin sinyali verdi.

Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yaparak sandığa gidilmesini isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise paniğe kapılarak akla ziyan ifadeler kullandı.

Daha düne kadar "sandığı getirin", "hemen seçim yapalım" diyen Meral Akşener, bu kez türlü bahaneler uydurmaya başladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Seçim tarihi yaklaştıkça iktidar seçimi erkene almak için çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri bir tarih belirlemeye çalışıyorlar. İşi gücü bırakıp bununla uğraşmaya başladılar" dedi.

Akşener konuşmasının devamında iyice saçmalayarak şunları söyledi:

"Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. Döviz kurlarını Hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı Haziran’a kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri zamlar Haziran’a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar."

6'lı Masa aday çıkarmaktan bile acizken girdiği her seçimi kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimleri kaybedeceğini iddia eden Akşener, "Mızrak artık çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok" diye konuştu.