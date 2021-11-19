  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yavaş ve İmamoğlu sorusu! Kılıçdaroğlu canlı yayında itiraf etti

Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Avrupa için feci sonuçlar doğurur

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama

Bulgaristan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

CHP yandaşı Halk TV'den 'tazminatsız' kovulan Fatih Ertürk için 'hak-hukuk-adalet!' arayışı!

Kılıçdaroğlu yine çelişkiye düştü: Dün söylediğini bugün unuttu!

Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı

Hem terör hem sapkın seviciler! HDP'li Beştaş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Meral Akşener Lütfü Türkkan'a neden dokunamıyor?

Şırnak'ta askeri araç kaza yaptı! 1 asker şehit oldu
Siyaset Erken seçim çağrısı ülkeye ihanettir!
Siyaset

Erken seçim çağrısı ülkeye ihanettir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği her seçimi kaybeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:22:00 -
Erken seçim çağrısı ülkeye ihanettir!

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği sürpriz toplantının ardından ortak basın toplantısında ekonomiyi bahane ederek erken seçim çağrısında bulundu. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları söyledi:

Ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar

“CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanının seçim çağrısı yapması Türkiye’yi kaosa sürükleme planıdır. Erken seçim yapmak bu ülkenin hayrına olmayan bir kararken bu konuda ısrarcı olmak ekonomik sıkıntıyı daha da körüklemekten, ülkeyi kaosa sürüklemekten başka birşey değildir. Türkiye’de bütün düzeni bozmak için sürekli eski sistemi, erken seçimi konuşuyorlar. Eski sisteme olan özlemleri yüzünden erken seçim talep etmek bu ülkeye ihanettir. Bu ülke parlamenter sistemden çok çekti. Türkiye hak ettiği yere o sistemle gelemedi. Şimdi yeni istikrarlı bir sistemle hedeflerine birer birer ilerledi. Halkımızın isteğiyle yapıldı bu değişiklik. İstikrardan yana bir halk var artık. Eski sistemde olduğu gibi bir buçuk yılda bir seçim yapılırsa ne ekonomi kalır, ne kalkınma kalır ne de Türkiye kalır. Biz istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Seçim 2023 yılında yapılacaktır

2018 yılında başlatılan ekonomik savaşlarla, içimizdeki hainlerin dışarıdan aldığı talimatlarla Türkiye’yi kaosa sürükleme planlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu saatten sonra hem İYİ Parti hem de CHP iyi bilmelidirler ki Türkiye’de kaos planları uygulanmaya gitmeyecektir. Seçim hedeflendiği gibi 2023 yılında yapılacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde seçim isteğiyle AK Parti’nin karşısına çıkmıştır ve yenilmiştir” şeklinde konuştu.

Israrın altında başka birşey var

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kılıç da, şunları dile getirdi: “9 seçim kaybetmiş bir kişinin bu kadar seçim çağrısı yapmasının altında kesinlikle başka bir amaç yatıyor. Şu dönemde erken seçim yapmak milletin iradesine, ülke ekonomisine büyük darbeler indirmektir. Biz AK Parti milletvekilleri olarak sahada milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Onlar gibi sahaya inince şehit yakınlarına küfür etmiyoruz. Bizim gücümüz milletten geliyor. Allah izin verirse bundan sonraki seçimlerde de yine AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak rekor oylarla seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak şu anda gündemimizde erken seçim yok. Yeni sistemimizde seçim tarihimiz bellidir. Takvimin dışına çıkılmayacaktır.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası
Aktüel

Yıllarca yanlış yapmışız! İşte çay demlemenin püf noktası

Neredeyse her evde demlenilen çayda çok sık yapılan bir hata var. Önce çayı ardından suyu koyan vatandaşların lezzeti kaçırdığı ve önce suyu..
IMF'den dikkat çeken enflasyon uyarısı
Ekonomi

IMF'den dikkat çeken enflasyon uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiya..
Ali Erbaş: İlim insanlığın ortadan kaldırılması için değil huzuru için kullanılmalı!
İSLAM

Ali Erbaş: İlim insanlığın ortadan kaldırılması için değil huzuru için kullanılmalı!

İlmin insanlığın huzuru için kullanılması gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Eğer silahları masum insanlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay