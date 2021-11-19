Erken seçim çağrısı ülkeye ihanettir!

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği sürpriz toplantının ardından ortak basın toplantısında ekonomiyi bahane ederek erken seçim çağrısında bulundu. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, şunları söyledi:

Ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar

“CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanının seçim çağrısı yapması Türkiye’yi kaosa sürükleme planıdır. Erken seçim yapmak bu ülkenin hayrına olmayan bir kararken bu konuda ısrarcı olmak ekonomik sıkıntıyı daha da körüklemekten, ülkeyi kaosa sürüklemekten başka birşey değildir. Türkiye’de bütün düzeni bozmak için sürekli eski sistemi, erken seçimi konuşuyorlar. Eski sisteme olan özlemleri yüzünden erken seçim talep etmek bu ülkeye ihanettir. Bu ülke parlamenter sistemden çok çekti. Türkiye hak ettiği yere o sistemle gelemedi. Şimdi yeni istikrarlı bir sistemle hedeflerine birer birer ilerledi. Halkımızın isteğiyle yapıldı bu değişiklik. İstikrardan yana bir halk var artık. Eski sistemde olduğu gibi bir buçuk yılda bir seçim yapılırsa ne ekonomi kalır, ne kalkınma kalır ne de Türkiye kalır. Biz istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Seçim 2023 yılında yapılacaktır

2018 yılında başlatılan ekonomik savaşlarla, içimizdeki hainlerin dışarıdan aldığı talimatlarla Türkiye’yi kaosa sürükleme planlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu saatten sonra hem İYİ Parti hem de CHP iyi bilmelidirler ki Türkiye’de kaos planları uygulanmaya gitmeyecektir. Seçim hedeflendiği gibi 2023 yılında yapılacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde seçim isteğiyle AK Parti’nin karşısına çıkmıştır ve yenilmiştir” şeklinde konuştu.

Israrın altında başka birşey var

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kılıç da, şunları dile getirdi: “9 seçim kaybetmiş bir kişinin bu kadar seçim çağrısı yapmasının altında kesinlikle başka bir amaç yatıyor. Şu dönemde erken seçim yapmak milletin iradesine, ülke ekonomisine büyük darbeler indirmektir. Biz AK Parti milletvekilleri olarak sahada milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Onlar gibi sahaya inince şehit yakınlarına küfür etmiyoruz. Bizim gücümüz milletten geliyor. Allah izin verirse bundan sonraki seçimlerde de yine AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak rekor oylarla seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Ancak şu anda gündemimizde erken seçim yok. Yeni sistemimizde seçim tarihimiz bellidir. Takvimin dışına çıkılmayacaktır.”