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Ekonomi Erken rezervasyon aralık ayına çekildi
Ekonomi

Erken rezervasyon aralık ayına çekildi

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:31:17 - 2023-11-02 13:31:16
Erken rezervasyon aralık ayına çekildi

Açıklanan turizm rakamlarının sektör paydaşlarını mutlu ederken yıl başından sonraki rezervasyonlara da yeni düzenleme yapıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşından sonra olan erken rezervasyon dönemini aralık ayına çektiklerini söyledi.

2019 rakamları aşıldı

Açıklanan turizm rakamlarının sektör paydaşlarını mutlu ettiğini belirten Bağlıkaya, turizmde rekor yılı olan 2019’un rakamlarının bu yıl aşıldığını vurguladı. Bağlıkaya, “Bu yılı saymazsak 3 senedir turizm sektörü çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Başından itibaren gittiğimiz fuarlarda ve turizm etkinliklerinde 2023 sezonunun iyi geçeceği belli oluyordu” dedi.

Yerliye erken rezervasyon aralıkta

Yerli turist için yılbaşında erken rezervasyon kampanyaları başlatarak, vatandaşın uygun imkânlarda tatil yapmasını sağladıklarını kaydeden Bağlıkaya, bu yıl erken rezervasyon kampanyasını aralığın ilk haftasında başlatacaklarını belirtti. Bağlıkaya, “Türkiye önemli bir turizm ülkesi, bir pazar kapansa, 2-3 pazar yeniden açılıyor. Türkiye’nin turizm rakamlarının düşmesi söz konusu değil. Çünkü alternatif pazarlarımız çok fazla, çok değişik yerlerden turist kabul eden bir ülkeyiz. Onun için vatandaşlarımızın çok erken davranması lazım. Yılbaşından sonra olan erken rezervasyonları aralık başına çektik” dedi.

Pazara göre kontenjan

Konaklama tesislerinin pazarlara göre kontenjanlarını ayırdığını anlatan Bağlıkaya, sadece Türkiye pazarı için değil, her otelin kendi stratejisine göre İngiltere, Almanya, yerli turist gibi her pazara yönelik belli bir kontenjan belirlediğini dile getirdi. Geçen yıl erken rezervasyon döneminin hareketli geçtiğini anımsatan Bağlıkaya, bu yıl da aynı hareketliliği beklediklerini sözlerine ekledi.

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