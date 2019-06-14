Erken emeklilik son dakika nasıl olunur? Hangi mesleklerde erken emeklilik var

Milyonlarca vatandaş yıllarca çalışmasının karşılığı olarak emeklilik hayali kuruyor. Erken emekli nasıl olurum? SGK yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı. Hangi mesleklerde erken emeklilik var? Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirilirken, izinde geçirdikleri süreler, tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün. TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün. Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün. Emniyet ve MİT mensupları 90 gün. Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün. Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün olarak yıpranma payı olarak erken emekli olabiliyor.

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SGK SSK Bağkur'lu erken emekli olma şartları açıklandı! Erken emekli nasıl olunur? Yıpranma payı nedir? Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı. Yıpranma hakkı bu kapsamdaki personel için Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için uygulanacak. SGK genelgesine göre emekli aylığı alanlar dışındaki "ihtiyat pilotları" da yıpranma hakkından yararlanacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.

Kamuoyunda 'yıpranma hakkı' olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere, fiili hizmet süresi zammından yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kararnamelerle düzenlenen yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağızdiş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak.

Kimler erken emekli oluyor?

Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirilirken, izinde geçirdikleri süreler, tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Geçen yıl kararname ile ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı tanındı. Cezaevlerinde çalışanlara verilen 90 günlük yıpranma hakkından cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, hükümlü-tutukluklarla irtibat içindeki diğer görevliler de yararlanacak. Yıpranma hakkı bu kapsamdaki personel için Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için uygulanacak. SGK genelgesine göre emekli aylığı alanlar dışındaki 'ihtiyat pilotları' da yıpranma hakkından yararlanacak. SGK'nın belirlediği meslek kodu içinde yer almayan ancak yasaya göre sağlık çalışanı kabul edilen meslekler konusuna da açıklık getirildi. Bu kapsamdaki meslekler için Sağlık Bakanlığı onayı zorunlu olacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.

Fiili hizmet süresi zammı nedir?

Yasa uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Yasa kapsamındakilere 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor. En yüksek fiili hizmet zammı madencilere uygulanırken, uygulamada yer altında çalışanlar dışında üst sınır söz konusu. Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor. Madencilerde sürenin tamamı yaştan indiriliyor.

Kimler erken emekliliktten yararlanıyor?

Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle:

- Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

- Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

- TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

- Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

- Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

- Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.

- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.

- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.

- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.

- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.

- Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün