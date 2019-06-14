0553 313 94 23

Erken emeklilik son dakika nasıl olunur? Hangi mesleklerde erken emeklilik var

Milyonlarca vatandaş yıllarca çalışmasının karşılığı olarak emeklilik hayali kuruyor. Erken emekli nasıl olurum? Hangi işlerde erken emeklilik var? SGK yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı. Hangi mesleklerde erken emeklilik var? Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirilirken, izinde geçirdikleri süreler, tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün. TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün. Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün. Emniyet ve MİT mensupları 90 gün. Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün. Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün olarak yıpranma payı olarak erken emekli olabiliyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:04
Erken emeklilik son dakika nasıl olunur? Hangi mesleklerde erken emeklilik var

Milyonlarca vatandaş yıllarca çalışmasının karşılığı olarak emeklilik hayali kuruyor. Erken emekli nasıl olurum? SGK yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı. Hangi mesleklerde erken emeklilik var? Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirilirken, izinde geçirdikleri süreler, tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün. TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün. Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün. Emniyet ve MİT mensupları 90 gün. Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün. Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün olarak yıpranma payı olarak erken emekli olabiliyor.

Hangi mesleklere yıpranma payı verilecek 2019, yıpranma payı olan meslekler listesi 2019, yıpranma payı yerine erken emeklilik, kaynakçıların yıpranma payı, torba yasada erken emeklilik kimleri kapsıyor, yıpranma payı olan meslekler 2019, yıpranma payı olan meslek grupları 2019, yıpranma payı olan meslek kodları...

SGK SSK Bağkur'lu erken emekli olma şartları açıklandı! Erken emekli nasıl olunur? Yıpranma payı nedir? Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı. Yıpranma hakkı bu kapsamdaki personel için Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için uygulanacak. SGK genelgesine göre emekli aylığı alanlar dışındaki "ihtiyat pilotları" da yıpranma hakkından yararlanacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.

Kamuoyunda 'yıpranma hakkı' olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere, fiili hizmet süresi zammından yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kararnamelerle düzenlenen yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağızdiş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak.

Kimler erken emekli oluyor?

Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye indirilirken, izinde geçirdikleri süreler, tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Geçen yıl kararname ile ceza ve infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına da yıpranma hakkı tanındı. Cezaevlerinde çalışanlara verilen 90 günlük yıpranma hakkından cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, hükümlü-tutukluklarla irtibat içindeki diğer görevliler de yararlanacak. Yıpranma hakkı bu kapsamdaki personel için Ağustos 2017'den sonraki çalışmaları için uygulanacak. SGK genelgesine göre emekli aylığı alanlar dışındaki 'ihtiyat pilotları' da yıpranma hakkından yararlanacak. SGK'nın belirlediği meslek kodu içinde yer almayan ancak yasaya göre sağlık çalışanı kabul edilen meslekler konusuna da açıklık getirildi. Bu kapsamdaki meslekler için Sağlık Bakanlığı onayı zorunlu olacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.

Fiili hizmet süresi zammı nedir?

Yasa uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Yasa kapsamındakilere 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor. En yüksek fiili hizmet zammı madencilere uygulanırken, uygulamada yer altında çalışanlar dışında üst sınır söz konusu. Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor. Madencilerde sürenin tamamı yaştan indiriliyor.

Kimler erken emekliliktten yararlanıyor?

Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle:

- Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

- Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

- TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

- Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

- Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

- Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.

- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.

- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.

-  Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.

- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.

- Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:04
  1. hangi mesleklerde erken emeklilik var
  2. hangi mesleklere yıpranma payı verilecek 2019
  3. yıpranma payı olan meslekler listesi 2019
  4. yıpranma payı yerine erken emeklilik
  5. kaynakçıların yıpranma payı
  6. torba yasada erken emeklilik kimleri kapsıyor
  7. yıpranma payı olan meslekler 2019
  8. yıpranma payı olan meslek grupları 2019
  9. yıpranma payı olan meslek kodları
  10. Hangi işlerde erken emeklilik var?
  11. Erken emeklilik son dakika nasıl olunur?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
    1. Antalya’da jandarmanın 180. kuruluş..
    2. Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki..
    3. İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da..
    4. İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek..
    5. Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen..
    6. Tütüncü çiftinin karne sevinci
    7. Başarının göstergesi karne değil
    8. Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve..
    9. Sungurlu’da 3 günde 159 ünite kan..
    10. TSKB’den rüzgar enerjisine destek
    11. "Eksperliği sigorta sektörünün..
    12. Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah..
    13. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta..
    14. Bu imam başka imam
    15. İtalyan demiryolu şirketine Özpetek..
    16. Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne..
    17. Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne..
    18. Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor
    19. Kan bağışçılarına ödül
    20. ANALİZ - ABD yaptırımlarının..
    21. Develi’de Şölen Havasında Karne..
    22. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    23. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    24. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    25. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    26. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    27. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    28. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    29. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    30. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'