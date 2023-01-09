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Aktüel Erken dünyaya gelen buzağıyı evinde büyütüyor
Aktüel

Erken dünyaya gelen buzağıyı evinde büyütüyor

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaş, erken doğan buzağısına evinde bakıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 09:05:00 - 2023-01-09 09:05:58

Elmadağ'da Hakan Sarıbıyık isimli vatandaşın ineği erken doğum yaptı. Bunun üzerine Sarıbıyık, buzağıyı evinde beslemeye başladı.

Sarıbıyık'ın biberonla besleği buzağı, adeta ev hanesinden biri gibi evin içinde dolaşmaya başladı.

Sarıbıyık, "Buzağımız 20 gün erken doğdu. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz evde. Şırıngayla besledik. İnşallah bir şey olmaz artık. Biz bunu nasıl geri ahıra götüreceğiz bilmiyoruz" dedi.

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