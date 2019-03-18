Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Şeker hastalarında şekerin yükselmesi son derece tehlikelidir; çünkü vücuttaki fazla şeker zehir etkisi yaratır. Öte yandan şeker hastalığı kadın ve erkeklerde ayrı ayrı belirti gösterebilir. Peki, erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?18 Mart 2019 Pazartesi 16:11
Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Şeker hastalarında şekerin yükselmesi son derece tehlikelidir; çünkü vücuttaki fazla şeker zehir etkisi yaratır. Öte yandan şeker hastalığı kadın ve erkeklerde ayrı ayrı belirti gösterebilir. Peki, erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
Kalp ve damarlarda hasara yol açan diyabet, cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve genital bölge enfeksiyonlarını tetikliyor.
Vücuttaki insülin eksikliği ve insülin direnci şeker hastalığına yol açar. Kan şekerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, vücutta başta kalp ve damarlarda olmak üzere birçok probleme yol açar. Diyabetin cinsel sorunlar yaratmasının başlıca sebebi damar hastalıklarına yol açmasıdır. Kalp damarlarında sorun yaratabilen diyabet, aynı şekilde genital bölge damarlarında da daralmalara yol açar.
Erkekte damar yatağının iç yüzünü döşeyen endotel hücrelerinin cinsel fonksiyonları düzenleyen çok önemli endokrin bir yapı olduğu bilinmektedir. Erkekte cinsel fonksiyon bozukları büyük oranda damarsal kökenlidir. Normal ereksiyon fonksiyonu; psikonörojenik, damarsal, yapısal ve hormonal komponentlerin bir bütün halinde ve koordinasyonlu çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Damar sertliği, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara gibi damar bütünlüğünü bozan hastalık ve durumlarda ereksiyon bozukluğu ile kalp damar hastalıkları sıktır. Koroner anjiografi yapılarak koroner kalp hastalığı olduğu saptanan diyabetik erkek ve kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları sıktır.
Erkekte en sık görülen cinsel bozukluk, istek azlığı ve erektil fonksiyon bozukluğudur. Tüm erektil disfonksiyonlu kişilerin yüzde 40'ı şeker hastasıdır. Tüm şeker hastası erkeklerin yüzde 30-40'ında impotans (iktidarsızlık) mevcuttur. Diyabetin impotansa neden olduğunun bilinmesi de organik bir neden olmadan psikolojik olarak kişiyi olumsuz etkileyerek impotansa neden olabilir. Psikolojik faktörlerin yanı sıra şeker hastalığının yol açtığı yaygın damar ve sinir hasarı; şeker hastalığı ile birlikte var olan hipertansiyon, obezite gibi durumların yol açtığı testosteron eksikliği de organik impotansa neden olmaktadır. Kadında da aynı şekilde ortaya çıkan yaygın damarsal ve sinirsel hasar kadın cinselliğini de olumsuz etkilemektedir.
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