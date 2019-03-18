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Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Şeker hastalarında şekerin yükselmesi son derece tehlikelidir; çünkü vücuttaki fazla şeker zehir etkisi yaratır. Öte yandan şeker hastalığı kadın ve erkeklerde ayrı ayrı belirti gösterebilir. Peki, erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

18 Mart 2019 Pazartesi 16:11
Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Tıp dilinde şeker hastalığı diyabet olarak adlandırılır. Şeker hastalarında şekerin yükselmesi son derece tehlikelidir; çünkü vücuttaki fazla şeker zehir etkisi yaratır. Öte yandan şeker hastalığı kadın ve erkeklerde ayrı ayrı belirti gösterebilir. Peki, erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Kalp ve damarlarda hasara yol açan diyabet, cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve genital bölge enfeksiyonlarını tetikliyor.

Vücuttaki insülin eksikliği ve insülin direnci şeker hastalığına yol açar. Kan şekerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, vücutta başta kalp ve damarlarda olmak üzere birçok probleme yol açar. Diyabetin cinsel sorunlar yaratmasının başlıca sebebi damar hastalıklarına yol açmasıdır. Kalp damarlarında sorun yaratabilen diyabet, aynı şekilde genital bölge damarlarında da daralmalara yol açar.

Er­kek­te da­mar ya­ta­ğı­nın iç yü­zü­nü dö­şe­yen en­do­tel hüc­re­le­ri­nin cin­sel fonk­si­yon­la­rı dü­zen­le­yen çok önem­li en­dok­rin bir ya­pı ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Er­kek­te cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­la­rı bü­yük oran­da da­mar­sal kö­ken­li­dir. Nor­mal erek­si­yon fonk­si­yo­nu; psi­ko­nö­ro­je­nik, da­mar­sal, ya­pı­sal ve hor­mo­nal kom­po­nent­le­rin bir bü­tün ha­lin­de ve ko­or­di­nas­yon­lu ça­lış­ma­sı so­nu­cu or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Da­mar sert­li­ği, di­ya­bet, hi­per­tan­si­yon, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği, si­ga­ra gi­bi da­mar bü­tün­lü­ğü­nü bo­zan has­ta­lık ve du­rum­lar­da erek­si­yon bo­zuk­lu­ğu ile kalp da­mar has­ta­lık­la­rı sık­tır. Ko­ro­ner an­ji­og­ra­fi ya­pı­la­rak ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı ol­du­ğu sap­ta­nan  di­ya­be­tik er­kek ve ka­dın­lar­da cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı sık­tır.

Er­kek­te en sık gö­rü­len cin­sel bo­zuk­luk, is­tek az­lı­ğı ve erek­til fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­dur. Tüm erek­til dis­fonk­si­yon­lu ki­şi­le­rin yüz­de 40'ı şe­ker has­ta­sı­dır. Tüm şe­ker has­ta­sı er­kek­le­rin yüz­de 30-40'ın­da im­po­tans (ik­ti­dar­sız­lık)  mev­cut­tur. Di­ya­be­tin im­po­tan­sa ne­den ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si de or­ga­nik bir ne­den ol­ma­dan psi­ko­lo­jik ola­rak ki­şi­yi olum­suz et­ki­le­ye­rek im­po­tan­sa ne­den ola­bi­lir. Psi­ko­lo­jik fak­tör­le­rin ya­nı sı­ra şe­ker has­ta­lı­ğı­nın yol aç­tı­ğı yay­gın da­mar ve si­nir ha­sa­rı; şe­ker has­ta­lı­ğı ile bir­lik­te var olan hi­per­tan­si­yon, obe­zi­te gi­bi du­rum­la­rın yol aç­tı­ğı tes­tos­te­ron ek­sik­li­ği de or­ga­nik im­po­tan­sa ne­den ol­mak­ta­dır.  Ka­dın­da da ay­nı şe­kil­de or­ta­ya çı­kan yay­gın da­mar­sal ve si­nir­sel ha­sar ka­dın cin­sel­li­ği­ni de olum­suz et­ki­le­mek­te­dir.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:11
  1. şeker hastalığı belirtileri
  2. Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri
  3. Erkeklerde şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
  4. Erkeklerde şeker hastalığı nelere yol açar
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