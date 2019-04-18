Erkeklerde erken ölüm belirtisi...

MedicalXpress’in haberine göre İsveçli sağlık uzmanları, Göteborg şehrinde yaşayan 1943 doğumlu 798 erkeğin katılımıyla 1973’te bir araştırma başlattı. Her bir gönüllü, hayat tarzını, stres düzeyini ve ailedeki kardiyovasküler hastalık geçmişini anlattığı bir anket doldurdu.

Ardından denekler, dakikada 55 ve altı, 55-56, 65-75 ve 75’ten fazla kalp atışı sayısına göre 4 gruba böldü.

Uzmanlar, sigara içen, az hareket eden ve daha stresli hayat süren erkeklerin kalp atışının sükunet halinde 55’in üzerinde olduğunu tespit etti. 75 üzerinde kalp atışına sahip erkekler grubunda, çeşitli kalp hastalıkları ve diğer nedenlerden ölüm oranının, 55’in altında kalp atışına sahip olanlara göre 2 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.